Durante su último concierto en el Foro Sol de la CDMX, Coldplay sorprendió a sus fans al cumplir varias peticiones; una de ellas el subir a una fan y cantarle ‘Green Eyes’.

Coldplay tuvo su último concierto de las cuatro fechas que ofreció en la CDMX en el Foro Sol y, tal y como se esperaba, cerró con broche de oro.

Y es que entre el público asistente al concierto de Coldplay, varios fans hicieron peticiones a Chris Martin a través de carteles y, entre ellos el de una fan que pedía la canción de ‘Green Eyes’.

Ante esto, Chris Martin, vocalista de Coldplay accedió pero no solo eso, sino que subió a la fan para cantarle de frente su éxito ‘Green Eyes’, el cual se desprende de su álbum ‘ A Rush of Blood To The Head’ .

Cabe destacar que ‘Green Eyes’, pese a ser una de las canciones más emblemáticas de Coldplay.

Habitualmente no forma parte del set list de Coldplay para sus conciertos, por lo que sorprendió que Chris Martin cumpliera la petición.

Chris Martin haciendo sueños realidad. 🙌

Así le cantó a una fan mexicana “Green Eyes”.#coldplay #CDMX pic.twitter.com/sXAAeURjws — Jessie Cervantes (@jessiecervantes) April 8, 2022

Wow, que concierto y seas quien seas que experiencia, Green Eyes con Chris Martin viéndote a los ojos. Que banda es Coldplay, increíble. ❤ pic.twitter.com/2nBm7f7A8E — 𝙃𝙐𝙉𝘾𝙃𝙊 🦍 (@Noeruiz09) April 8, 2022

Coldplay canta 'Green Eyes' para fan mexicana (@elmo_or / Twitter )

Coldplay sube a fan para cantar con ellos una canción en lenguaje de señas

El pasado jueves 7 de abril fue el último concierto que Coldplay tenía planeado para la CDMX en el Foro Sol.

Y al ser la última fecha, la banda inglesa decidió cumplir varias peticiones , entre ellas subir a una fan y cantarle ‘Green Eyes’ y el cumplir el sueño de otra fan y cantar con ellos en lenguaje de señas.

Al igual que a la fan que le cantó ‘Green Eyes’ tras ver la petición en un cartel, Chris Martin vio la petición de la fan que quería cantar con ellos en lenguaje de señas.

La fan con discapacidad auditiva subió al escenario junto a Coldplay para cantar junto a la banda inglesa la canción ‘ Something Just Like This ’.

Por lo que, ante las peticiones cumplidas de Coldplay y Chris Martin en su última noche en la CDMX, los fans han convertido en tendencia sus nombres y han agradecido a la banda el haber tocado en México.

Chris Martín y fan a dueto con lenguaje de señas #ColdplayMexicoCity #ColdplayCDMX pic.twitter.com/I29L2fDZOp — Alo (@quirozalondr) April 8, 2022

Fan canta en lenguaje de señas junto a Coldplay (@Kelly_lovegood / Twitter)