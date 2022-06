A través de TikTok circula un gracioso video de una mujer que logra atrapar el ramo en un boda y provoca que su novio huya despavorido de la fiesta.

Fue la usuaria @cass.torres, quien compartió ese clip en su perfil con el título “POV: Cuando me gané el ramo, Mi novio:”.

La publicación muestra el momento exacto en que la chica celebra haber conseguido el ramo que aventó la novia.

Atrapa el ramo en una boda y su novio huye despavorido (@cass.torres / TikTok)

Sin embargo, lo que más destaca no es la emoción de la joven, sino la reacción de su pareja, que huye despavorido alejándose de la fiesta y todos los invitados.

Aderezado con la canción ‘Un velero llamado Libertad’ de José Luis Perales, el cual ya se ha convertido en todo un clásico de TikTok, el video concluye con el novio desapareciendo por el jardín donde se celebraba la boda.

Hasta el momento, 2.8 millones de usuarios han reproducido el video en TikTok de la novia que se gana el ramo y provoca que su novio huya despavorido.

El botón de “me gusta” también cuenta con una buena interacción por parte de los usuarios de la red social de videos cortos que lo ha presionado en 464, 500 ocasiones.

Por su puesto, los comentario tampoco se han hecho esperar y cientos de personas han compartido sus opiniones al respecto.

Usuarios se divierten con el TikTok de la novia que gana el ramo en una boda y hace a su novio huir

El TikTok de la mujer emocionada que gana el ramo en la boda y provoca que su novio escape, porque sabe que es el próximo, ha tenido diversas reacciones.

Lo que más destaca es que la comunidad de TikTok señala lo divertido que se ve al sujeto huyendo despavorido.

La caja de comentarios también está repleta de internautas que etiquetan a sus respectivas parejas para hacerles saber que de seguro actuarían así.

De igual manera, hay quien se toma mas serio el video y le aconseja a la chica que deje a su novio, ya que seguramente habrá alguien que no corra cuando se tengan que casar.

“Ahí no es amiga” o No pues si que le sacó, lo que no sabe es que la chica se conseguirá otro con quien si quiera”, dijeron.