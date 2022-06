En Facebook circula la historia de un hombre que vendió su colección completa de Hot Wheels para pagar su boda.

La publicación fue hecha por el usuario Slicks, quien expuso a Manuel Tajiboy, un coleccionista de autos de juguete que subió una imagen a su perfil.

La cual mostraba la cajuela de un auto abierta, decenas de carros coleccionable y un anuncio que decía “Vendo mis Hot Wheels para pagar mi boda”.

Para pagar su boda, hombre vende su colección completa de Hot Wheels (@SlicksOfficial / Facebook)

Dicha fotografía, que se ha viralizado en redes, ha causado diversas reacciones de internautas que se sorprenden y entristecen por el sacrificio del coleccionista.

Hasta el momento, más de 7 mil personas han interactuado con esta publicación, además de que 4,100 personas la comentaron.

Colección de Hot Wheels que puso a la venta un hombre para pagar su boda (Manuel Tajiboy / Facebook )

Hombre pone a la venta su colección de Hot Wheels para pagar su boda; desata diversas opiniones y consejos

La comunidad de Facebook tuvo opiniones encontradas sobre la historia del hombre que puso a la venta su colección de carritos Hot Wheels para pagar su boda.

Hay personas que comentan e intentan hacer desistir al coleccionista de contraer nupcias. “Si tienes que venderlos no te cases con ella”, le dicen.

Otros intentan hacerle ver al futuro hombre casado que el matrimonio no requiere de tantas fiestas y rituales. Incluso le comparten su propia experiencia en ese rubro.

“No los venda...Cuando me case, solo fui al registro civil firmamos, 2- fotos, salimos y cada quien se fue a trabajar (ya 30 años de matrimonio y 2 hijos y 3 nietos)”.

Reacción al hombre que puso a la venta su colección de Hot Wheels para su boda (@SlicksOfficial / Facebook)

De igual manera, los internautas le aconsejan al hombre de los Hot Wheels para que tome en cuenta que si debe vender parte de su patrimonio, entonces no está listo para contraer matrimonio.

“Por un lado Si tienes que deshacerte de algo tan preciado entonces no estás listo para esto económicamente para hacer una boda”

“... y si por otro lado la mujer te hace vender algo tan valioso para ti para hacer la boda que ella quiere, entonces no es la indicada y punto!”

“Compare, si no te alcanza para pagar una boda, mejor ni te cases we, no sabes los gastos que se te vienen encima, la boda es lo de menos”, se puede leer en la publicación.