Revelan como meter pizza y helado al cine sin que te cachen (VIDEO). Así podrás ahorrarte unos pesos en los estrenos de películas.

Todos hemos metido al cine comida de contrabando y siempre encontramos la forma de que no nos cachen en el intento.

En redes sociales circulan videos que muestran técnicas efectivas para meter al cine frituras, dulces, refrescos y hasta pizza y helado.

Usuarios de TikTok revelan como meter pizza y helado al cine sin que te cachen. A continuación te contamos los detalles de este video viral.

VIDEO: Así puedes meter helado al cine sin que te cachen

Las redes sociales nos han dejado un sin fin de risas y técnicas que facilitan nuestro día a día.

Los ‘hacks’ que se han hecho muy populares en redes sociales, sobre todo en TikTok, son los videos que muestran como meter comida al cine.

La cuenta en TikTok @ealeecs ha compartido uno de sus mejores trucos, pues reveló como meter pizza y helado al cine sin que te cachen.

La técnica para meter helado es muy sencilla y solo necesitas un vaso de refresco vacío y un bote de helado de tu sabor favorito.

De acuerdo con las imágenes de la cuenta en TikTok debes meter el bote de helado en el vaso de refresco.

Para darle más realismo al truco, se tiene que poner la tapa original del vaso de refresco sobre la tapa del bote de helado.

Ahora solo debes entrar a la sala de cine con mucha tranquilidad y disfrutar tu película con un delicioso helado.

VIDEO: Este es el truco para meter pizza al cine sin que te cachen

En TikTok se volvió viral un video que muestra como meter helado al cine sin que te cachen.

En los comentarios de aquel video se lee que una persona escribe “por videos como este comenzarán a revisar y no dejarán meter más dulces y botana”.

Por ello, la cuenta @ealeecs decidió compartir otro ‘hack’, pero esta vez más elaborado y creativo .

En el nuevo tiktok enseñan como meter pizza y hasta esquites sin que te cachen en el cine.

Para este video, utilizaron una caja de palomitas reciclada y también un vaso de refresco reciclado.

En la caja de palomitas metieron varias rebanadas de pizza y para cubrirlas pusieron una tapa falsa con palomitas pegadas con silicón .

Finalmente, para meter esquites al cine solo se tienen que vaciar los elotitos en un vaso reciclado de refresco.

En TikTok revelan como meter pizza y helado al cine sin que te cachen; así reaccionaron los cibernautas

Recientemente se ha popularizado la cuenta en TikTok @ealeecs y, con tan solo 3 videos, ya tiene más de 9 mil seguidores y 680 mil ‘me gusta’ en sus videos.

Uno de los videos revela como meter helado al cine sin que te cachen y resultó ser todo un éxito.

En una semana el tiktok supera los 6 millones de reproducciones y acumula más de 439 mil ‘me gusta’.

Mientras que el video para meter pizza al cine sin que te cachen registra 237 mil ‘me gusta’ en TikTok.

Al encontrar estos trucos, los cibernautras no tardaron en reaccionar y compartir qué tipo de comida han metido al cine.

“Yo meto mis hamburguesas y sí me han visto pero no me dicen nada”, “Yo he metido tortas de milanesa”, “¿Tienes trucos para meter alitas?”, se lee en los comentarios.