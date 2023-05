Dua Lipa hizo una aparición sorpresa en el Festival de Cannes 2023, para acompañar a su nuevo novio, el director francés Romain Gavras.

Lo que despertó el interés de las redes sociales, no por Dua Lipa en sí misma, sino por Romain Gavras, a quien catalogan como un hombre bastante atractivo.

Como era de esperarse, esto ya provocó todo un debate en redes sociales, desde personas que dicen que el cineasta no es tan guapo, hasta quienes tienen envidia de Dua Lipa y de él.

Lo cual nos ha dejado una muy buena cantidad de memes y comentarios curiosos que aquí te mostramos.

Memes Romain Gavras y Dua Lipa (Especial)

¿Quién es Romain Gavras? El nuevo novio de Dua Lipa

Más allá de los memes, Romain Gavras, el novio de Dua Lipa, no es ningún improvisado en el mundo del espectáculo y el cine.

Romain Gavras es hijo del legendario director Costa Gavras, quien decidió seguir los pasos de su padre convirtiéndose en un cineasta bastante reconocido en varios círculos.

Él inició haciendo videos musicales, colaborando con M.I.A., Jaz Z, Frank Ocean y Kanye West, entre otros. Curiosamente, jamás trabajó con Dua Lipa.

Su saltó al mundo del cine lo dio en 2018 con The World is Yours; sin embargo, no ganó el reconocimiento internacional hasta 2022, con el estreno de Athena en Netflix.

La crítica y cinéfilos han alabado el estilo de Romain Gavras, debido a que juega bastante con la iluminación y sus tomas tienden a lo contemplativo.

¿Cómo se conocieron Romain Gavras y Dua Lipa?

Algo que no mencionan los memes es que la relación entre Romain Gavras y Dua Lipa se rumoró desde inicios de 2023, cuando se les vio en una fiesta en Londres.

Muchos medios reportaron que Romain Gavras y Dua Lipa llevaban varios meses de conocerse, aunque no habían hecho un anuncio formal.

The Sun señaló que la pareja se conoció debido a que tienen el mismo círculo de amigos y coincidían en lugares comunes.

Es hasta esta aparición en el Festival de Cannes 2023 que se hace oficial la relación entre la cantante y el director de cine.

Con información de Twitter y The Sun.