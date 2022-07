¿Quién es Charlotte Lascuráin, la tiktoker que asegura ser una ‘Guaite-chican’? Es una joven transexual nacida el 15 de agosto de 1996, en el estado de Hidalgo, bajo el nombre de José María Amador Hernández.

Actualmente de 25 años de edad, Charlotte Lascuráin se dio a conocer en 2016, a través de plataformas sociales como YouTube, en donde comenzó subiendo videos de contenido variado:

Este último tipo de contenido hizo que la tiktoker ganara relevancia en la web y con ello, también haters. Y es que, no sólo terminó inventando cosas de AmipeP3, una de las youtubers que apareció en su canal.

Según sus seguidores, Charlotte Lascuráin comenzó a decir muchas mentiras, promover el discurso de odio y a ser muy superficial.

En octubre de 2020, Charlotte Lascuráin, entonces conocida como Chemita Amador, anunció su deseo de convertirse en una chica trans y reveló que ya había comenzado el proceso para lograrlo tanto física como legalmente.

Así, comenzó a subir videos de su primera salida a la calle como Charlotte Lascuráin, lo cambios que presentaba su cuerpo al iniciar con una terapia hormonal, su incursión en OnlyFans, etc.

A la par de estos contenidos, Charlotte Lascuráin comenzó a subir videos en los que mostraba a sus seguidores el nuevo estilo de vida que había logrado, con casa nueva en la Ciudad de México, así como bolsos, ropa, accesorios, entre otros bienes.

Así, Charlotte Lascuráin comenzó a identificarse como una ‘guaite-chican’, palabra a la que la tiktoker define de la siguiente manera:

“‘Guaite-chican’ significa ser un niño bien, significa ser una nuña de la alta, una niña que tiene lo que quiere, que consigue lo que quiere a pesar de todo, una niña que truena el dedo y tronando el dedo las cosas le llegan, una niña que con mover así si manita ya tiene las cosas, tal cual se las merece, porque quiere, porque puede y porque es ella, eso es ser una niña ‘guaite-chican’... es vivir en Polanco, vivir en Pedregal de San Ángel, vivir en Lomas de Shapultepec, vivir en Santa Fe, en la zona nice, obviamente... vivir en zonas de varo, guey, en zonas donde hay gente que lo tiene, donde hay gente que no lo presume como otras personas que andan presumiendo por las redes sociales, para darse a notar y así pero ya saben que son puras apariencias. No, gente como yo, que no necesita demostrar, que con el simple hecho de ser quienes somos, de vestirnos como nos de la gana, como nos vestimos siempre y así, nos identifican como las ‘guaite-chican’ que somos”

Charlotte Lascuráin, la tiktoker ‘guaite-chican’