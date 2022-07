Se ha viralizado un video de una joven que hace bailes de TikTok en pleno funeral de su tío.

Fue la usuaria @malteadababeada1, quien compartió el singular clip que cuenta con la siguiente descripción: “Todos en el funeral de mi tío. Mi primita grabando tiktoks”.

Dicha publicación muestra la entrada de una capilla funeraria, donde se observa a algunas personas acompañando el duelo por la persona fallecida.

La siguiente toma del TikTok, y la que más destaca de todo el breve clip, es la que exhibe a una jovencita que saca todo su talento frente a la cámara de su teléfono celular.

Este post, está acompañado del ya famoso audio “I Am F*cking Crazy, But I Am Free”, el cual sirve en TikTok para mostrar actos o conductas extrañas que realizan las personas para separarse de la multitud.

Cerca d e 1.1 millón de usuarios de TikTok han visualizado este video de la chica que graba para sus redes sociales en pleno funeral de su familiar.

También el botón de me gusta de esta publicación, ha tenido buenos números, ya que registra 105, 500 interacciones .

Basta decir que los comentarios también se han hecho presentes en este TikTok. 1016, personas ya dieron su opinión sobre la joven que no deja por nada el trend y los bailes.

Hace bailes de TikTok en pleno funeral de su tío (@malteadababeada1 / TikTok)

Graba bailes de TikTok durante el funeral de su tío; su actitud provoca distintos comentarios

Los internautas expresaron su opinión al respecto de la joven que fue exhibida en un video grabando bailes de TikTok mientras era el funeral de su tío.

En la caja de comentario se puede leer: “Tu prima en plan: ¿Y a mí que? O sea ni que fuera tu doctor” , “Se veía que querían mucho al tío” , “Prioridades chica” o “Gracioso... pero no gracioso de risa, gracioso de raro”.

Sin embargo, también algunos usuarios destacan que al hacer un video de TikTok sobre su prima, la usuaria @malteadababeada1 realiza la misma acción que critica.

Reacción al video de la chica que hace bailes de TikTok en pleno funeral de su tío (@malteadababeada1 / TikTok)

También en esta publicación se pueden encontrar anécdotas de personas que mencionan situaciones similares que han vivido en los funerales familiares.

“En el funeral de mi abuela mis primos y yo estuvimos jugando en el estacionamiento. Fue la última vez que jugamos todos juntos” , “Mejor eso, mi tio se tomo selfies con el cuerpo de mi abuela”, escribieron.