Un tiktoker reaccionó a su apasionado discurso de graduación, el cual se ha hecho viral por su manera de expresarse.

Sus palabras fueron dadas frente a decenas de estudiantes graduados del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), quienes quedaron atónitos por este orador.

Durante su discurso, este joven egresado de Ingeniería Aeronáutica utilizó una forma muy singular para comunicar el esfuerzo que realizaron él y todo sus compañeros para acreditar su carrera.

“Compañeros, colegas, amigos, si hoy estamos aquí es porque somos apasionados, porque soportamos fracaso tras fracaso, porque vimos a nuestros proyectos caer, estallar y arder en llamas, desprogramarse...”

El discurso de este joven reflexiona de una manera poco ortodoxa y con metáforas muy particulares, acerca de lo que significó ser estudiante.

“Somos apasionados porque no salíamos, no comíamos, no dormíamos con tal de ver a ese proyecto fracasado, triunfar. Si entonces eso no es pasión, ¡nada lo es!”

“Hermanos graduados, díganle a todos que estén al pendiente porque verán como nuestros emprendimientos empiezan a facturar en seis ceros...”, se puede escuchar que dice este estudiante.

En su cuenta de TikTok, este chico salió a dar la cara por su discurso después de 3 años de haberse hecho viral. Mencionó que su “catástrofe” frente al público, se dio por tres razones:

Tiempo (le encargaron su discurso tres día antes)

Querer lucirse (pretendía hacer un discurso como Steve Jobs)

Solo una persona revisó su discurso” (no contó con más asesoría)

Por lo que sus palabras fueron todo un fiasco, según él. La reacción de este tiktoker a su discurso muestra la pena que siente por haber hablado así frente al público.

Es tal la pena de este tiktoker, que él mismo menciona que no puede ni siquiera terminar de verlo de tan malo que es. Al final, pide disculpas a las 2500 personas que lo escucharon.

Usuarios reaccionan al tiktoker y su apasionado discurso de graduación

Los usuarios expresaron su opinión acerca del joven tiktoker y su apasionado discurso de graduación que dio en el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE).

Algunos internautas mostraron su diversión al escuchar las palabras del tiktoker.

Comentarios al Tiktoker que reacciona a su apasionado discurso de graduación (@ a.insulini / TikTok)

“Mi compa el colonizador de planetas”, “Ecatepec se va a reorganizar en el imperio galáctico más poderoso” o “Pensé que estabas hablando otro idioma”, son algunos de los comentarios que pueden leerse.