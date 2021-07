Una joven perdió el sabor a causa del Covid-19, y su mamá le dio papaya podrida durante toda una semana sin que lo notara.

Gabriela Mondaca compartió su experiencia en Twitter, donde tomó con humor la jugarreta de su madre durante el tiempo que tuvo Covid-19.

“Mi mamá toda la semana me dió papaya podrida ‘para no desperdiciar’”

La joven también compartió pruebas de lo que hizo su mamá con la papaya . En la captura, la mujer admite que la fruta estaba podrida.

El tuit cuenta con más de 600 comentarios que se dividen entre los que se ríen y quienes juzgaron a la mamá por darle papaya podrida a su hija.

“Qué bueno que no te enfermaste por un alimento en mal estado” y “Y tú que creías que la diarrea era síntoma de Covid-19” fueron algunos comentarios.

Esta no es la primera vez que Gabriela alcanza miles de likes, pues antes de su caso con la papaya compartió la historia de su perrito, que se negó a separarse de las cenizas de su padre.

“Mi perro no se despegaba ni un segundo de sus cenizas y lloraba, así que no me digan que los animalitos no sienten”

