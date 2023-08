En su cuenta oficial de Twitter, un video de Jaime Maussan -de 69 años de edad- reveló lo que una tormenta ocultaba.

De acuerdo con Jaime Maussan, el video fue tomado por una joven durante la noche del jueves 10 de agosto de este 2023

Sin embargo, no todos los usuarios estarían convencidos de la presencia del OVNI en Nayarit que compartió Jaime Maussan.

Jaime Maussan comparte video de un OVNI en Nayarit captado durante una tormenta

A través de su cuenta oficial en Twitter, Jaime Maussan -@jaimemaussan1- compartió el video de un supuesto OVNI en Nayarit.

De acuerdo con la publicación de Jaime Maussan, el video del OVNI fue captado y compartido por la usuaria @Kary_qh.

Y en medio de una tormenta en la costa, se ve como pasa volando un objeto no identificado luminoso.

El video habría sido captado en la zona hotelera la noche del jueves 10 de agosto de este 2023.

La joven, señaló el ufólogo mexicano en su publicación, captó el supuesto OVNI con su cámara con hiperlapso mientras intentaba grabar la tormenta eléctrica.

Al revisar el video que la joven iba utilizar para un reel en sus cuentas de redes sociales, señaló que se llevó una pequeña sorpresa con el objeto no identificado.

La Srta. @Kary_qh comparte este registro que captó con su cámara en hiper lapso para grabara la tormenta y, afirma que se llevó una pequeña sorpresa con este objeto no identificado:



Nayarit, México, 10 de agosto del 2023 pic.twitter.com/fmrcMIivF3 — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) August 14, 2023

Hasta el momento, Jaime Maussan no ha declarado si el objeto no identificado es o no, un OVNI.

¿OVNI en Nayarit? Le advierten a Jaime Maussan que video sería falso

Luego de que el video del supuesto OVNI en Nayarit de Jaime Maussan se hiciera viral en Twitter, varios usuarios en la plataforma le advirtieron que podría ser falso.

Y es que además de que para captarlo se utilizó un efecto de velocidad en la cámara, le señalaron a Jaime Maussan que el video se tomo en una zona cercana al aeropuerto de Puerto Vallarta en Jalisco, México.

Por lo que en realidad, el OVNI que aparece en el video que compartió Jaime Maussan, sería un avión aterrizando.