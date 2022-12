Vía Twitter, una usuaria contó que en un intercambio navideño le dieron un cuadro del Ángel de la Guarda y ya se hizo viral.

Para nadie es un secreto que los regalos de intercambios navideños son muy incómodos, ya que muchas veces se reciben cosas que no nos gustan.

Pues esto le sucedió a la tuitera Meredith Gay, quien en su perfil @MerGarza compartió una curiosa anécdota que le dará la razón a todos los que odian los intercambios navideños.

Esta cibernauta explicó que durante un intercambio navideños ella se lució dando un álbum de la banda Limp Bizkit y obtuvo a cambio un cuadro religioso muy particular.

“¿A alguien por ahí afuera le fue bien en algún intercambio?”, preguntó la usuaria en tono sarcástico sobre intercambios navideños.

“Una vez en un intercambio en la secundaria yo di un disco de Limp Bizkit y a mi me dieron un pinche cuadro del Ángel de la guarda. ¿Alguien por ahí afuera le fue bien en algún intercambio?” Usuaria de Twitter

Escribió la usuaria de Twitter, que dejó ver su descontento con esa pintura que le dieron luego de que ella se esmerara en satisfacer con su regalo del intercambio navideño.

Por su puesto, las reacciones ante tal revelación no se hicieron esperar por parte de la comunidad tuitera, que también confesó cierto odio hacia los intercambios navideños que solo dejan personas desilusionadas.

Cuadro del Ángel de la Guarda en un intercambio navideño desata reacciones

La publicación de una cibernauta revelando que en un intercambio navideño recibió un cuadro del Ángel de la Guarda, abrió las puertas de las anécdotas en Twitter.

Los tuiteros no dejaron pasar la ocasión para contar lo que habían recibido en un intercambio navideño o las cosas extrañas que les sucedían en esos eventos.

Por ejemplo, una usuaria escribió: “A mí me pasaba que a quien le tocaba no iba”, provocando los lamentos de las redes sociales.

“A mí siempre me iba mal, pero yo una vez me pase, en mi defensa nunca me dijeron de que se trataba el intercambio, era de camisetas y yo di dulces y osito, morra si me lees perdón, te debo una”, mencionó otra tuitera.