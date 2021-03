Al niño se le cayó su teléfono móvil en el mar y entonces emprendió un negocio para hacerse de uno nuevo

Un niño de 7 años vende aviones de papel para comprarse un teléfono móvil, debido a que recientemente el celular con el que se comunicaba se le cayó al mar y entonces pensó en emprender un pequeño negocio para hacerse de uno.

Según contó su madre, residente de San Pablo, Brasil, el niño de 7 años no le comunicó que planeaba comprar un nuevo teléfono móvil con el dinero de sus aviones de papel, así que cuando no lo encontró en casa salió a buscar y se encontró con la enternecedora escena.

La historia del niño que vende aviones de papel

Arthur Ferreira dos Santos es un niño de 7 años que vende aviones de papel para comprar un teléfono móvil. Su historia fue compartida por su propia madre en Facebook, quien publicó la foto del menor de edad junto a sus creaciones. Según contó la mujer, quedó tan conmovida que le compró todos sus productos.

"A él se le ocurrió hacer los aviones, pero yo no sabía para qué los estaba haciendo, no lo entendía. Se pasó todo el día diciendo que iba a hacer sus aviones de papel" Marcella Ferreira da Silva, madre del niño.

Marcella Ferreira, madre del niño, dice que cuando llegó a la plaza más cercana, su hijo estaba sentado en el banco con los aviones de papel y triste, diciendo que el más pequeño de ellos costaba 10 centavos, el mediano 25 y el grande un real (3.74 pesos mexicanos).

Aviones de papel Facebook

La tristeza del niño se debía a que otros menores de edad lo habían estado llamando loco por su idea, pues creían que nadie gastaría en comprarse un avión de papel. Pero fue entonces cuando su madre decidió comprar todos los productos por 3 reales (11 pesos mexicanos).

"Ahora, la gente me envía dinero para ayudarlo a comprar es teléfono móvil. No sabía que estos aviones iban a volar tan lejos, y fue demasiado lejos. Dice que es famoso y está feliz", cuenta Marcella. No obstante, también recibieron críticas por el hecho de que el niño salió solo a la calle, cosa que su madre desconocía.