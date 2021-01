"¡Estoy harto de dibujar, no joda!", dijo el niño a su abuelita porque le dejaron 7 tareas

Las clases online llegaron sin que millones de personas estuvieran preparadas para pasar gran parte de su día frente a una computadora, no sólo al recibir la clase, sino para luego de estas, hacer las tareas. Y por si fuera poco, encerrados. Es por eso que muchos han decidido bajarse del barco, al necesitar urgentemente un tiempo para sí mismos.

Tal es el caso de un niño que, harto de dibujar, se queja de la tarea en un video que ya se ha hecho viral gracias a su honestidad y espontaneidad al ser cuestionado por su abuelita, Rosa. Los hechos ocurrieron el pasado diciembre del 2020, en Colombia.

Resulta que, el niño de apenas seis años discutía con su abuelita sobre el hecho de que no quería hacer la tarea cuando esta saca su teléfono y comienza a filmarlo. Entonces, como si se tratara de un adulto, sus argumentos y expresiones dejaron sorprendidos a cientos de personas no sólo por lo graciosos, sino porque parece que genuinamente está harto de dibujar .

- Estoy harto de ese celular que compartes allí, ¡mierda!

- Pero si este celular es mío

- Yo te lo regalo, uno nuevo

-¿Con qué me lo vas a regalar si tú no vas a tener plata? no quieres estudiar. Mira, sólo son siete tareas

-"¡Hay 7 tareas, no jodas, Rosa! No, no, no, no. Eso es mucho, abuelita, cuando cumpla siete, ¡uh, carajo!

"Yo no quiero ganar plata", advirtió tras el exceso de tareas

Para colmo, Rosa decide hacerle una broma y le dice que cuando cumpla siete años, tendrá 100 tareas porque también contará con más habilidades para realizarlas. Pero con caminatas dramáticas, suspiros y el tono de voz muy elevado, el niño montó un show para dejar en claro su disgusto con el actual modo de estudio que se lleva a cabo en varias partes del mundo.