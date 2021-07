México.- Un niño le escribió una carta a Marcus Rashford, jugador de la Selección de futbol de Inglaterra que falló un penalti en la final de la UEFA Euro 2021.

De acuerdo con diversos medios ingleses, fue Dexter Rosier, niño de 9 años , quien escribió la carta a Marcus Rashford, misma que se viralizó en redes sociales como Twitter.

En dicha carta, Dexter Rosier le pide al jugador del Manchester United no estar triste por su fallo en la tanda de penales .

Asimismo, el niño de 9 años afirmó que Rashford lo ha inspirado a ser solidario con las “personas menos afortunadas”. Aunado a ello, recordó que el susodicho siempre será su héroe.

“Querido Marcus Rashford, espero que no estés triste por mucho tiempo porque eres una buena persona. El año pasado me inspiraste a ayudar a las personas menos afortunadas. Luego, anoche, me inspiraste de nuevo a ser siempre valiente. Estoy orgulloso de ti, siempre serás un héroe”

Marcus Rashford