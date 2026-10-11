La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por su siglas en inglés) descubrió un agujero del tamaño de Portugal en la Antártida, fenómeno nunca antes visto en una zona que permanece totalmente congelada.

Este agujero, según el equipo de trabajo del científico Jeebanjyoti Swain, se debe a condiciones meteorológicas y podría ser cada vez más común.

Descubren agujero en la Antártida; advierten que volverá a suceder por las olas de calor

Con un satélite, la NASA halló un agujero en la Antártida de 89.121 km2, un equivalente a la superficie de Portugal, hecho que llevó a un equipo de expertos a analizar lo sucedido.

Con una investigación desarrollada desde el 2024 y con explicaciones publicadas hasta este 2026, el equipo del científico Jeebanjyoti Swain, confirmó que este agujero conocido como el fenómeno de Polonia, impidió la formación de forma habitual de hielo en la zona que siempre está congelada.

El equipo sabía que no se trataba de una simple fractura, pues el agujero se mantenía rodeado por hielo marino a su alrededor, sin forma una ligera capa de hielo sobre el.

Según la explicación, esto sucedió por condiciones meteorológicas oceánicas extremas que llevan a ríos atmosféricos con el transporte de humedad a la superficie.

Los científicos apuntaron que este fenómeno podría ser cada vez más frecuente por condiciones atmosféricas como las olas de calor del aire y el océano y los ríos atmosféricos.

Por otra parte, confirmaron que este agujero en la Antártida sí tiene consecuencias para los ecosistemas antárticos, pues sus redes alimentarias dependen del regreso del hielo a la zona.