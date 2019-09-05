Distintos grupos en contra del maltrato animal están buscando a una mujer que deliberadamente apagó su cigarrillo en los ojos de un perro cachorro, mismo al que después le rompió las patas.

El video de los hechos circuló ampliamente por WhatsApp hasta que la Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales en Singapur (SPCA), lugar donde se cree ocurrió el atroz maltrato, logró eliminarlo.

La SPCA compartió algunas imágenes del sádico video. (SPCA Singapur.)

Deliberadamente, quema los ojos de un perro con su cigarrillo

A través de su página oficial de Facebook, no obstante, compartió algunas imágenes que exponen a la agresora de piel morena y cabello oscuro fumando el cigarrillo y tomando al perro del cuello. El clip mostraba además el cruel momento en que aplastaba el tabaco en los ojos del animal en repetidas ocasiones.

“Estamos explorando todas las posibilidades y apelando urgentemente a la información dar con la responsable. Estamos unidos contra la crueldad animal, donde quiera que ocurra”, SPCA Singapur.

Posteriormente le arrancaba las patas sin importarle sus aullidos y evidente dolor. Segundos después era posible apreciar que el hocico del perro ya había sido cubierto con cinta adhesiva. Es por ello que la SPCA pidió a cualquiera que conozco la identidad de la mujer, proporcionar información a las autoridades correspondientes de su país, o contactarse con ellos en inspector@spca.org.sg.

Lanzan petición para que la responsable reciba un castigo. (Lady Freethinker.)

También le arrancó las patas en cruel maltrato animal

Integrantes de la asociación piensan que el video pudo haberse filmado por sindicatos que se benefician de las películas de tortura animal, incluidas las producidas ex profeso para un fetiche sexual .