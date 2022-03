Modelo gasta más de 100 mil pesos en cirugía estética que le deformó la cara. Ahora su vida y carrera parecen estar arruinadas.

Yulia Tarasevich, una modelo y exreina de belleza de Rusia, se llevó serias consecuencias al tratar de rejuvenecer su rostro con una cirugía estética.

Resulta que, tras una cirugía estética fallida, la modelo ahora luce un rostro desfigurado, y sufre de graves problemas en los nervios faciales.

Yulia Tarasevich, una modelo rusa de 43 años de edad, se sometió a una cirugía estética para “verse más joven”.

Sin embargo, los resultados de la cirugía estética fueron más allá de fatales y graves para su salud.

La modelo sufrió graves complicaciones tras la cirugía estética fallida, mismos que la han dejado con daños nerviosos irreversibles .

Yulia Tarasevich usó sus redes sociales para compartir su experiencia con la cirugía estética.

Aunque la modelo se hizo estudios médicos para garantizar su buen estado de salud antes de la operación, las cosas no salieron como imaginaba.

En 2020, Yulia Tarasevich quedó como finalista del concurso ‘Miss Russia International’, donde destacó entre todas por su belleza.

La modelo ya no estaba tan conforme con su rostro que estaba envejeciendo , por lo que pagó una cirugía estética de más de 100 mil pesos.

Yulia Tarasevich se sometió a una cirugía estética que le dejó el rostro desfigurado y otros problemas de salud.

A través de redes sociales, la modelo confesó que tiene cicatrices por toda la cara y daños graves en los nervios faciales.

“Tengo cicatrices que se formaron en mis mejillas cuando me arrancaron todo el tejido, mis ojos no se cierran y no puedo sonreír.”

Yulia Tarasevich