La cirugía estética es una opción para las personas que no se sienten a gusto con algún aspecto de su rostro o cuerpo, tal como pasó con un joven de 26 años residente de Vietnam que se realizó 9 procedimientos luego de que lo rechazaran en una entrevista de trabajo .

La impactante transformación del hombre causó sorpresa cuando este compartió su antes y después un video de TikTok, asegurando que tras 9 cirugías estéticas se siente confiado y satisfecho con el resultado, aunque se ha tenido que enfrentar a las críticas de muchas personas.

¿Quién es el joven que se realizó varias cirugías estéticas?

El joven de 26 años que se realizó no una, sino 9 cirugías estéticas después de que lo rechazaran en una entrevista de trabajo donde el reclutador se burló de su aspecto físico , es un maquillista de Saigón, ciudad de Vietnam.

"La primera vez que llegué a casa después de una cirugía estética, mis padres no me reconocieron. Esperaba tanto, pero aún así no pude contener mis lágrimas" El vietnamita.

El hombre explicó a sus seguidores de TikTok que tuvo que invertir 17 mil dólares (351 mil 507 pesos mexicanos) en un total de 9 cirugías estéticas entre las que se están una rinoplastia , implantes de mentón , carillas de porcelana , remodelación de labios, cirugía de párpados dobles e implantes de labios.

Tras mostrar su cambio, el joven tuvo que combatir el escepticismo de la gente que, simplemente, no podía creer que se tratara de la misma persona. Y es que el vietnamita cambió por completo su apariencia, y no le importó el costo. Aún así, dijo que ahora se siente satisfecho.