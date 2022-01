¡Perdió la risa! Tras asegurar que vive con esquizofrenia, Sabrina Sabrok revela haber perdido movilidad en los labios tras cirugía estética; sin embargo, aprovechará su visita a México para someterse a nuevos tratamientos estéticos.

Así lo reveló Sabrina Sabrok frente a los micrófonos del programa Hoy: “No me puedo reír, pero bueno la doctora lo va arreglar por eso me mandó hacer análisis”, dijo.

Y adelantó que aprovechará su paso por el país para realizarse su cirugía estética número 53, 54 y 55.

“Me quiero hacer varia cosas. Me quiero hacer la lipo y quiero retocarme más cosas de la cara”, señaló previó a informar que se volverá a aumentar el tamaño de sus senos.

Sabrina Sabrok se someterá a nuevas cirugías estéticas (@sabrinasabrokreal / Instagram)

Sabrina Sabrok busca actores y actrices porno

Además de su deseo por ingresar próximamente al quirófano, la cantante y empresaria Sabrina Sabrok aseguró que está por arrancar un casting y es que busca a hombres y mujeres para una película porno.

“Voy hacer un casting porno. (Estoy) buscando actores y actrices para mi productora que está en Los Ángeles, vine a eso y a hacer shows en vivo”, señaló.

Sabrina Sabrok se someterá a más cirugías estéticas (Captura de pantalla / Hoy)

Sabrina Sabrok se disculpa con Noelia

Por otro lado, Sabrina Sabrok aprovechó los micrófonos del matutino de Televisa para disculparse públicamente con Noelia, quien no quiere que las relacionen.

Esto luego de que Sabrina Sabrok expresara públicamente su deseo por realizar un video lésbico junto a Noelia.

“Yo lo único que hice fue hacer una propuesta pública para hacer un video ‘lesbian’ y ella se espantó, yo le hice un halado, nada más”, dijo para posteriormente destacar que el comunicado que Noelia mandó sobró ya que no era necesario.

“Cualquier malentendido yo le pido perdón, fue un malentendido, fue un halago. Me preguntaron con quién haría un video lesbian y yo dije con Noelia, nada mas. Ella también hace porno, ¿no? ¿Entonces porque nos vamos a asustar?”, apuntó.

Por su parte, Noelia mandó un comunicado asegurando que no existe, no existió y no existirá la posibilidad de colaborar con Sabrina Sabrok, así como le pide a la modelo argentina no hacer alusión a la simple idea o habrá consecuencias legales.