Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, dio a conocer sus nuevas y sorprendentes predicciones, que ven a Bad Bunny como presidente de Puerto Rico.

Mhoni Vidente lleva años lanzando predicciones que en su momento suenan increíbles o poco probables, como el estallido de la Guerra en Rusia o el retiro de Gerard Piqué.

Sin embargo, el tiempo muchas veces ha terminado dándole la razón a Mhoni Vidente, quien ahora dejó a todos boquiabiertos con el futuro que prevé para el reggaetonero Bad Bunny.

Mhoni Vidente revela que “le reventaron el hocico” por hacer algo que no debía

Muchos critican a Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, por su forma de cantar y de escribir canciones, habilidades que consideraban, jamás le darían el reconocimiento que buscaba

Y es que, aunque Bad Bunny no se caracteriza por tener una gran voz, sí lleva al menos dos años siendo el más escuchado a nivel mundial, según varias apps de música.

Y reciendo premios por doquier.

“Todo el mundo me había comentado, ‘es que no canta’, pero tiene mucho carisma tiene algo que atrapa mucho a los jóvenes y no tan jóvenes”