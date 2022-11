Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, imitó al polémico periodista Carlos Jiménez y, dicen, le salió igualito. ¿Será?

Todo comenzó cuando Mhoni Vidente realizaba su acostumbrada sección ‘Pregúntale a Mhoni’, en su canal de YouTube. Una consulta la hizo enojar, pues parece haberle recordado alguna vivencia propia.

Fue así que Mhoni Vidente se llenó de coraje y reaccionó de la misma forma que el periodista Carlos Jiménez cuando el actor Alfredo Adame lo amenaza por ponerlo en evidencia cuando lo golpearon afuera de su casa.

Mhoni Vidente reaccionó con enojo cuando una seguidora le preguntó qué debía hacer con una compañera que le hacía mucha brujería y la vida imposible.

Mhoni Vidente le recomendó alejarse de esa persona tóxica, señalándole que para la gente es muy difícil cambiar y por eso lo mejor es tenerlas fuera del camino:

“María, aléjate. Hay gente que no va a cambiar, hay gente que es muy insoportable, son gente muy negativa, cuando hay personas muy tóxicas alrededor tuyo, lo que haces es alejarte, no platicarles nada, me alejo, me quito de esa gente, te cambia la vida. Sinceramente, duele tomar decisiones, a veces hasta tu pareja es la persona más negativa que tienes en tu vida y dices tú, ‘a chingar su madre, pinche mugroso, piojoso’”

Mhoni Vidente