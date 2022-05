En el Metro de CDMX, una mujer perdió un tupper con 6 mil pesos, sin embargo, logró recuperarlo, ya que los policías se lo devolvieron.

Los hechos ocurrieron en la estación Hospital General de la Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, donde la pasajera descendió del vagón olvidando sus pertenencias.

Al percatarse que había dejado el tupper con el dinero en efectivo, la mujer dio aviso a elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) para que la ayudaran a recuperarlo.

Mujer recupera su tupper con 6 mil pesos que perdió en el Metro de la CDMX (@SSC_CDMX / Twitter)

Después de notificar la situación, los policías del Metro realizaron los protocolos necesarios para localizar el objeto perdido de la pasajera, que según su testimonió se quedó en un asiento.

De acuerdo con el comunicado de Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el dinero y el tupper, envueltos en una servilleta y una bolsa de plástico, fueron recuperados en la estación Juárez.

Tras hacerle una encuesta para comprobar su propiedad, se le devolvieron sus pertenencias a la mujer, quien agradeció el auxilio de los agentes de la PBI y después se fue del lugar.

Tal acción fue celebrada en redes sociales por los internautas que destacaron la honradez de los elementos de seguridad que regresaron el dinero a la mujer que los olvidó en la estación Hospital General.

Por su puesto, no faltó quien bromeó con la noticia y señaló que lo importante no era que la señora recuperar su dinero, sino lo más destacado es que no se quedó sin su tupper.

Comentarios a la mujer que perdió tupper con 6 mil pesos en el Metro de la CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) hizo un llamado para que los pasajeros que llegaran a extraviar sus pertenencias en el Metro, se acercaran a los policías de las estaciones para pedir ayuda.

Cabe destacar que los efectivos que se encuentran en el Metro de la CDMX cuentan con la capacitación necesaria para auxiliar a la ciudadanía que viaja en el Metro.