No es un secreto que la exitosa canción de Mariah Carey, ‘All I Want For Christmas is You’, se ha convertido en todo un clásico desde su lanzamiento en 1994 .

Pues se reveló que ‘All I Want for Christmas is You’ de Mariah Carey, se convirtió en la canción más reproducida de Spotify ¡en un solo día!

De acuerdo con las cifras, la canción de Navidad de Mariah Carey fue reproducida en Spotify 23 millones 701 mil 697 veces.

Esta cantidad de reproducciones de la canción de Mariah Carey, supera a la del año pasado que consiguió 21 millones 273 mil 357 veces.

En 2020 fue cuando la canción de Mariah Carey comenzó a despegar

Pero fue en 2020 cuando la canción de Mariah Carey comenzó a despegar y a retomar la popularidad año con año para Navidad.

Pues en este año, la canción de Mariah Carey registró un total de 17 millones 200 mil reproducciones en Spotify en un solo día.