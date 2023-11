La canción All I Want for Christmas Is You arrasa en el Top 50 Global de Spotify; Mariah Carey vuelve a triunfar con su hit navideño.

Una Navidad más se acerca y es inevitable comenzar a escuchar All I Want for Christmas Is You, una canción pop de Mariah Carey, de 54 años de edad.

En centros comerciales, hogares y de más lugares se reproduce ese track, que ya es parte del espíritu navideño de las personas.

Es tanta la fama que tiene All I Want for Christmas Is You que Navidad con Navidad conquista las listas de popularidad.

Y este 2023 no ha sido la excepción, ya que está arrasando con el Top 50 Global de Spotify.

Mariah Carey (Instagram/@mariahcarey)

All I Want for Christmas Is You, canción de Mariah Carey que salió en 1994 pero triunfa cada Navidad

Pese a que All I Want for Christmas Is You ya casi cumple 30 años de haber sido lanzada, aún está entre el gusto del público todas la navidades.

El disco de “Merry Christmas” de Mariah Carey que incluye All I Want for Christmas Is You apareció en 1994 y desde entonces es el soundtrack preferido de muchos.

Por lo que no resulta nada raro que esté como número 1 en el Top 50 Global de Spotify, desplazando a varios artistas del momento.

Mariah Carey arrasa con All I Want for Christmas Is You arrasa en el Top 50 Global de Spotify (Spotify)

Lista completa del Top 50 Global de Spotify que lidera Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You

Así está conformado el Top 50 Global de Spotify con el que arrasa Mariah Carey:

All I Want for Christmas Is You / Mariah Carey Last Christmas / Wham! Greede / Tate McRae Rockin´Around The Christmas / Brenda Lee My Love Mine Mine All Mine / Mitski Jingle Bell Rock / Bobby Helms Lovin On Me / Jack Harlow Cruel Summer / Taylor Swift Si No Estás / Iñigo Quintero Standign Next to You / Jung Kook Seven (feat. Latto) / Jung Kook & Latto PERRO NEGRO / Bad Bunny & Feid Paint The Town Red / Doja Cat HARLEY QUINN / Fuerza Regida & Marshmello It´s the Most Wonderful Time of the Year / Andy Williams It´s Beginning to Look a Lot like Christmas / Michael Bubblé Strangers / Kenya Grace Que Onda / Calle 24, Chino Pacas y Fuerza Regida Santa Tell Me / Ariana Grande Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! / Dean Marin QLONA / Karol G & Peso Pluma Agora Hills / Doja Cat MONACO / Bad Bunny I Wanna Be Yours / Arctic Monkeys Is It Over? / Taylor Swift Snowman / Sia One of The Girls / The Weekend, Jeenie y Lily-Rose Depp Según Quién / Maluma & Carín León Underneath the Tree / Kelly Clarkson Water / Tyla LALA / Myke Towers Houdini / Dua Lipa Can´t Catch Me Now from The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes / Olivia Rodrigo Holly Jolly Christmas / Michael Bubblé Feliz Navidad / José Feliciano 3D (feat. Jack Harlow) / Jung Kook & Jack Harlow Vampire / Olivia Rodrigo As It Was / Harry Styles The Night We Met / Lord Huron Kill Bill / SZA Lady Gaga / Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H Stick Season / Noah Kahan Daylight / David Kushner Starboy / The Weekend Sleigh Ride / The Ronettes Mistletoe / Justin Bieber Love Me Again / V Dance The Night from Barbie The Album / Dua Lipa Columbia / Quevedo Prada / Casso, Raye y D-Block Europe