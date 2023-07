Bárbara Torres rompió un récord en La Casa de los Famosos México, pues todos los habitantes de formaron detrás de ella en el posicionamiento y los memes también.

La cosa se puso tensa en La Casa de los Famosos México, pues de los tres nominados, habitantes eligieron a Bárbara Torres -de 52 años de edad- para enfrentarla en el posicionamiento.

La situación con Bárbara Torres se fue independiente a los teams de La Casa de los Famosos México, pues tanto Infierno como Cielo se formaron con ella para decirle sus cosas.

Pero no solo se trató de los habitantes, los memes sobre las acciones de los habitantes en el reality show no se hicieron esperar y la burla a Bárbara Torres no se detiene.

Bárbara Torres rompe récord en La Casa de los Famosos México, pero también en memes

¿Se traen algo contra Bárbara Torres? Este fin de semana -16 de julio- de eliminación, la actriz se llevó una gran sorpresa con las acciones de los habitantes de La Casa de los Famosos México.

Pues de los seis habitantes que tenían que encararse en los enfrentamientos, todos eligieron a Bárbara Torres para decirle sus cosas.

Esto llevó no solo a que la actriz argentina rompiera un récord, sino a que en redes sociales, los memes tampoco se hicieran esperar por la fila detrás de ella.

La Casa de los Famosos México (Tomada de video)

Aquí los mejores memes sobre Bárbara Torres con todos los habitantes de La Casa de los Famosos México detrás de ella en el enfrentamiento.

Y es que sin duda alguna, los memes no pudieron evitar tomar las mejores comparaciones de filas con lo que Bárbara Torres vivió en el reality show.

Bárbara Torres desata los memes por su récord en el posicionamiento en La Casa de los Famosos México. (Usuario de Twitter / Captura de pantalla)

Y es que fue la argentina la única que logró “unir a toda la casa”.

Memes piden que Bárbara Torres salga de La Casa de los Famosos México como en Big P.Luche

Esta noche -16 de julio- Bárbara Torres podría salir de La Casa de los Famosos México.

Desde ocasiones anteriores que fue nominada, han pedido que sea despedida como su popular personaje Excelsa.

En el multiverso de la Familia P.Luche, Bárbara Torres ya había participado en un reality similar a La Casa de los Famosos México, pero en la serie cómica.

Se trató de Big P.Luche y debido a su icónica y curiosa salida, los usuarios en redes sociales han pedido -con memes- que Bárbara Torres sea eliminada de la misma manera en La Casa de los Famosos México.

“Todos felices al ver que Bárbara si es eliminada de la semana”. Usuario de Twitter

