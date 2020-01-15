Someter a su perro para hacerse una sesión de fotos le salió muy caro. Lara Sanson, una chica residente de Argentina, sufrió la peor experiencia de su vida cuando abrazó por el cuello a Kenai y esta la atacó. Las imágenes de la lamentable mordida fueron compartidas por la propia mujer en Twitter.

Lo que sucedió fue que la pastor alemán se sintió agredida cuando Laru acercó su rostro al suyo y se defendió lanzándole una brutal mordida en la que casi le arranca la piel. Afortunadamente la originaria de la provincia de Tucumán logró ser atendida a tiempo y los médicos tuvieron que coserle las heridas.

Abrazo y a su perro y este le lanzó una brutal mordida

Kenai le mordió la mejilla y ceja derechas, además de una parte de su boca. No obstante, la chica aún tuvo el suficiente humor para hacer el post y reírse de los memes que los usuarios de la red social crearon para el trago amargo. Hasta el momento su publicación cuenta con más de 250 mil corazones y más de 45 mil retuits.

“Sesión de fotos con Kenai salió mal. No me salvé del otro lado tampoco” Lara Sanson.

Las fotos dieron pie a un aterrador hilo: los 3 Doritos después de todos aquellos perros que en un principio nos parecieron encantadores hasta que comprendimos su complejidad animal e instinto de defensa . Terribles ataques en los que incluso le causaron la pérdida de alguna de las extremidades de sus dueños.

¿Por qué debes dejar de abrazar a tu perro?

Pero no conformes con quitarnos el sueño a todos los que vivimos con un perrito, también bombardearon con memes que muestran a Laru siendo atacada por su mascota , comparando la situación con el conflictivo avance y las múltiples crisis que muchos han experimentado este 2020.