Este 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, es por eso que te dejamos estas 10 frases para festejarlo y conmemorarlo como se debe.
Pues en este día es válido salir ya sea con amigos, familiares o incluso solos para festejar la autonomía y el amor propio en el Día del Soltero de este 13 de febrero.
10 frases para celebrar el Día del Soltero este 13 de febrero
Tal y como se dijo, este 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, un día antes del 14 de febrero en donde se festeja San Valentín; es por eso que dejamos estas 10 frases para conmemorarlo:
- “Mi situación sentimental: Estoy en una relación estable con mi libertad y mi cuenta bancaria.”
- “Estar soltero no es falta de opciones, es un exceso de amor propio.”
- “Disfrutando de mi propia compañía hasta que alguien valga la alegría, no la pena.”
- “¿Para qué buscar a mi media naranja si todavía no he perdido la mitad de mi limón?”
- “La soltería es el momento perfecto para ser el amor de tu propia vida.”
- “No estoy solo, estoy en una cita conmigo mismo que dura 365 días al año.”
- “Estar soltero es como ser el CEO de tu propia vida sin tener que consultar con la junta directiva.”
- “Aprendí que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Mi mejor compañía soy yo.”
- “A veces el amor de tu vida no es otra persona, es el proyecto en el que te estás convirtiendo.”
- “Aprendí que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Mi mejor compañía soy yo.”