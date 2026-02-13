Este 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, es por eso que te dejamos estas 10 frases para festejarlo y conmemorarlo como se debe.

Pues en este día es válido salir ya sea con amigos, familiares o incluso solos para festejar la autonomía y el amor propio en el Día del Soltero de este 13 de febrero.

10 frases para celebrar el Día del Soltero este 13 de febrero

Tal y como se dijo, este 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, un día antes del 14 de febrero en donde se festeja San Valentín; es por eso que dejamos estas 10 frases para conmemorarlo:

“Mi situación sentimental: Estoy en una relación estable con mi libertad y mi cuenta bancaria.” “Estar soltero no es falta de opciones, es un exceso de amor propio.” “Disfrutando de mi propia compañía hasta que alguien valga la alegría, no la pena.” “¿Para qué buscar a mi media naranja si todavía no he perdido la mitad de mi limón?” “La soltería es el momento perfecto para ser el amor de tu propia vida.” “No estoy solo, estoy en una cita conmigo mismo que dura 365 días al año.” “Estar soltero es como ser el CEO de tu propia vida sin tener que consultar con la junta directiva.” “Aprendí que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Mi mejor compañía soy yo.” “A veces el amor de tu vida no es otra persona, es el proyecto en el que te estás convirtiendo.” “Aprendí que estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Mi mejor compañía soy yo.”