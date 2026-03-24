Una historia viral sobre siete perros en China que supuestamente escaparon de traficantes y recorrieron kilómetros para volver a casa ha dado un giro inesperado, luego de que habitantes locales revelaran la verdad detrás de las imágenes.

En redes sociales se viralizó la supuesta historia de siete perros en China, de quienes se realizó toda una historia dramática detrás, pero ahora que la historia ha recorrido todo el mundo, medios locales han revelado la verdad.

¿Qué pasó realmente con los perros en China?

De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales y retomados por medios asiáticos, unos siete perros fueron vistos caminando juntos por carreteras rurales, lo que desató versiones de que habían sido robados y escapado de un camión ilegal.

Incluso, se afirmó que los perros habrían recorrido cerca de 17 kilómetros durante varios días, guiados por un corgi pese a la lesión de un pastor alemán, lo que provocó una ola de reacciones y empatía en redes sociales.

No obstante, la historia no sería como se contó en las redes, pues de acuerdo a medios locales quienes han entrevistado a habitantes de la zona, señalaron que los perros no escaparon de traficantes, sino que simplemente se alejaron mientras jugaban o seguían a una hembra en celo, por lo cual terminaron recorriendo una distancia larga.

Según estas versiones de habitantes locales, los perros pertenecían a la misma comunidad y estaban acostumbrados a moverse juntos, lo que explicaría por qué fueron captados en grupo sin que existiera un rescate dramático; además, los dueños confirmaron que los canes suelen deambular libremente y se perdieron.

Si bien todos los siete perros regresaron a sus casas, la anécdota y las imágenes de ellos caminando en fila se viralizaron en redes sociales, alimentando la historia de una huida heroica.