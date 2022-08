La última selfie de una pareja, antes de que uno de los dos cayera por una barranca, se tomó el pasado sábado 20 de agosto, el sorprendente hecho ya dio la vuelta al mundo.

Fue la tarde del 20 de agosto que la pareja conformada por Andrea Mazzetto y su prometida, Sara Bragante, escalaron el monte Altar Knotto, situado en la ciudad de Rotzo, en Véneto, Italia.

En dicho viaje, idea de Andrea, uno de los dos cayó por la barranca mientras intentaba recuperar su celular, sin embargo, murió.

Minutos antes de su muerte, la pareja se tomó la última selfie juntos, la cual fue posteada en redes sociales por la sobreviviente, quien hizo alusión a que ya no habría más.

De acuerdo con medios locales de Véneto, Andrea Mazzetto, un empresario artesano de 30 años, y su novia con quien se mudaría pronto, Sara Bragante de 27 años , escalaron el monte Altar Knotto la mañana del 20 de agosto.

Tras llegar a la cima Andrea tomó una selfie de ambos , acompañados de la vista del paisaje, dicha fotografía fue la última de ellos juntos.

Posterior a ello, Andrea tomó una foto a su novia y se la mostró, sin embargo en ese momento ella se sintió mareada, por lo que el joven de 30 años la tomó de la mano y tiró su teléfono.

El celular cayó bajo los arbustos del monte, y Andrea intentó recuperarlo, sin embargo el hombre cayó de la barranca de 80 metros y murió.

“Me tomó una foto y luego vino a mostrármela. Me temblaban las piernas, y en ese momento me sentí mareado: corría el riesgo de perder el equilibrio y Andrea me agarró la mano y tiró el teléfono que terminó debajo, en los arbustos”

Sara Bragante