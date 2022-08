A través de TikTok una usuaria compartió que durante su viaje a Italia compró un agua, pero resultó que esta era un laxante. A través de un video de humor la usuaria reveló que en ese país venden un tipo de agua especial.

El video de ‘faniela__’, demuestra que los italianos cuentan con métodos bastante sutiles para aliviar y prevenir el estreñimiento y el agua sería su principal solución para este tipo de problemas presentes en nuestra vida diaria.

“Cuando compras agua en Italia sin ver bien la etiqueta y cuando te la acabas te das cuenta que en realidad era laxante”, se lee en el video cuando de pronto se muestra una botella que tiene un dibujo que señalaría que es un laxante.

¿El agua es un buen laxante en Italia?

El video de TikTok en realidad no demuestra que existe el líquido laxante, sino que en realidad explicaría cómo el agua podría funcionar como un laxante natural.

En diversos sitios web se explica que el agua resulta ser el mejor laxante e incluso resulta ser una gran bebida para hidratar al organismo y resulta eficaz para arreglar los problemas de estómago.

De acuerdo con ‘Innatia.com’, señala los diversos beneficios que tiene el líquido como laxante. Diversos estudios revelan que existe una estrecha relación entre el agua y el estreñimiento. Un estudio realizó pruebas en voluntarios y demostró algo revelador.

El estudio fue realizado en voluntarios que sufrían estreñimiento y se constató que aquellas personas que bebían 2 litros de agua les ayudó considerablemente con su problema.

Es así que se demuestra que no existe un agua laxante en Italia, sino que como tal el líquido lo es naturalmente y la misma etiqueta explica cómo se podría usar en caso de sufrir algún problema del estómago.

Los usuarios se rieron del extraño

Un usuario de TikTok aclara el hecho y dio una contundente respuesta al hecho del agua de Italia.

“Es agua mineral natural, no laxante, las recomendaciones son por si estás constipada el agua mineral ayuda” miss.turrubiates, usuaria de TikTok

La mayoría de usuarios han tomado con humor el chiste de la creadora de contenido e incluso han hecho comentarios sarcásticos respecto a lo visto en el video:

“Necesito en mi vida”, “Gracias x la info para q no me cagué a media turisteada”, “Ni sabía que eso existía”, “Quiero 20″, “Con diarrea, pero en Italia”, Yo me tome como 3 de esas y no me funcionaron, parecía embarazada jajaja”, se lee en los comentarios de TikTok.