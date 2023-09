Jaime Maussan se peleó en vivo con un periodista en Perú por sus ‘extraterrestres’ presentados en la Cámara de Diputados.

Hasta mentiroso llamaron a Jaime Maussan -de 69 años de edad- quien defendió la investigación científica.

Dicha pelea con Jaime Maussan tuvo lugar durante una entrevista con ‘Canal N’ el viernes 15 de septiembre.

Jaime Maussan se pelea en vivo

Jaime Maussan se pelea en vivo con periodista en Perú or sus ‘extraterrestres’

Durante una entrevista con ‘Canal N’ en Perú, Jaime Maussan se pelea en vivo con el periodista Fernando Llanos -edad desconocida-.

Y es que el periodista acusó a Jaime Maussan de ser mentir sobre los ‘extraterrestres’ presentados en la Cámara de Diputados.

Por su parte, el investigador mexicano defendió que su investigación de 6 años contaba con datos de respaldo, a diferencia de las acusaciones en su contra.

Incluso aseguró Jaime Maussan, otras instituciones no habían tenido los cuerpos en ‘sus manos’, por lo que surgió la controversia sobre cómo Jaime Maussan logró llevar y exponer los cuerpos en México.

“Yo no las saque, yo no las traje a México, hasta yo se las trajeron personas de Perú” Jaime Maussan

Y a pesar de que dijo que ignorar como salieron los cuerpos de Perú, Jaime Maussan aclaró que estos no fueron sustraídos de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, como se señala.

Asimismo, Jaime Maussan reiteró que él nunca dijo que fueran extraterrestres, si no seres no humanos los cuales no tenían ninguna coincidencia en su ADN con otros seres del planeta Tierra.

👽🛸🥊🤜🏼💥 Jaime Maussan, quien presentó los supuestos cadáveres "no humanos" en el Congreso de México se pelea en vivo con un periodista peruano. pic.twitter.com/dWkDq60Cyh — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 16, 2023

¿Son extraterrestres las piezas de Perú expuestas por Jaime Maussan?

Finalmente, Jaime Maussan reiteró que nunca declaró que fueran ‘extraterrestres’ las piezas de Perú y que no arriesgaría su carrera de 50 años sin tener una conclusión determinante.

Sin embargo, en su “opinión personal” Jaime Maussan señaló que él sí cree que sean extraterrestres, pero que esto se demostrará en su momento.