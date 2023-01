Jaime Maussan inició el 2023 con un agradecimiento hacías sus seguidores, por haber confiado en el reconocimiento del fenómeno OVNI.

En 2022 Jaime Maussan demostró que con esmero y ayuda de sus seguidores lograron que los OVNI fueron reconocidos por la NASA.

En este caso Estados Unidos ya no los reconoce como (Objetos Voladores No Identificados), sino que ahora fueron reconocidos como UAPs (Fenómenos aéreos no identificados).

Gracias a la presión del público y de Jaime Maussan se logró que la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica), lo hiciera oficial.

Jaime Maussan agradece el apoyo de sus seguidores

El periodista en su mensaje mencionó que sin el apoyo de sus seguidores no hubieran logrado que los OVNI se reconocieran oficialmente.

Jaime Maussan dice que hoy los fenómenos anómalos pueden identificarse gracias a la tecnología del planeta tierra.

“Juntos logramos que el fenómeno de objetos no identificados en los cielos, fuese reconocido oficialmente por diversos gobiernos, con la aceptación hoy de que son anómalos ‘UAPs’”, escribió el ufólogo en Twitter.

Tuit de Jaime Maussan (Captura de Twitter)

Los seguidores de Jaime Maussan lo apoya

Miles de fans del periodista se han reunido en las respuestas de Twitter y han expresado diversas felicitaciones.

Hasta el momento el mensaje en redes sociales ha tenido varias respuestas positivas.

“Gracias a ti por no haber desistido y por tu tenacidad , por tu profesionalismo tengo años siguiendo tus programas desde niño , gracias por informarnos mis respetos Sr. Maussan”.

Mensaje de Jaime Maussan (Captura de Twitter)

“Era un secreto a voces, siempre me pregunté si éramos los únicos seres vivientes en todo este complejo y extenso universo. A las religiones no les va a agradar ésto. Feliz año Jaime y todos tus seguidores”, escribieron

Por otro lado hubo seguidores que han compartido diversas fotos y momentos que han tenido con Jaime Maussan.

“Gracias por su maravilloso programa de Tercer Milenio”, “Gracias a Usted x no desistir nunca. El contacto se acerca”, escribieron.

UAPs (Captura de pantalla/ UAP Media UK)

Miles de seguidores esperan que este 2023 el ufólogo revele muchos más secretos de los fenómenos de los UAPs.

Además quizás este año podrían ser que el gobierno mexicano publique más cosas sobre el tema y así darle una vuelta a la página.