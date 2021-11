Influencer rifa una camioneta; se la gana su mamá. En los últimos días, la instagramer Lore Garza se hizo viral en redes sociales tras organizar la rifa de una camioneta, pero el resultado no fue lo que esperaba.

A través de Instagram, Lore Garza compartió con sus seguidores el momento exacto en el que se anuncia el número ganador de la camioneta y la gran sorpresa para todos fue que el número pertenecía a su mamá.

¿El concurso estuvo arreglado? Te contamos paso a paso cómo sucedió la rifa.

Lore Garza organizó la rifa de una camioneta nueva a través de su cuenta de Instagram. Lore dijo que cualquiera de sus seguidores podría participar al comprar uno o varios boletos.

La instagramer Lore Garza declaró que al tratarse de una rifa macro recurriría a la Lotería Nacional para dar a conocer el número ganador.

Al llegar el día de la rifa, Lore Garza hizo un ‘en vivo’ a través de su cuenta de Instagram para que sus seguidores no perdieran detalle del momento exacto en que anuncian el número ganador.

Tras varios minutos de espera, ‘los niños gritones de la Lotería Nacional’ entonaron el número ganador del premio mayor: 48319.

La gran sorpresa para todos fue que el número ganador pertenecía a la mamá de Lore Garza.

Los festejos de la familia no se hicieron esperar, quienes gritaron y se emocionaron al conocer la gran noticia.

Luego de corroborar el número 48319 en la base de datos, Lore Garza se mostró consternada por la noticia, pues no podía creer que su mamá tuviera el número ganador.

Los espectadores de la transmisión acusaron que Lore Garza había cometido fraude, incluso señalaron que la rifa estuvo arreglada.

Al día siguiente de anunciar el número ganador de la camioneta, Lore Garza subió un video a Instagram donde explicó cómo fue que el número ganador fue seleccionado.

Lore Garza reiteró que la rifa se hizo a través de la Lotería Nacional por tratarse de un premio grande y recalcó que el resultado estuvo fuera de sus manos.

Por último, Lore Garza agradeció a sus seguidoras por preocuparse por ella y solicitó que no se desgastaran por los comentarios negativos.

“La mayoría de los mensajes de personas que me comentaban no son mis seguidoras, no me conocen y por eso hablaban así de mí”

Lore Garza