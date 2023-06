Harry Styles, quien ha estado activo desde septiembre de 2022, está cansado de subirse a los escenarios y esto tiene muy tristes a sus fans puesto que dejarán de verlo…

Sí, el propio Harry Styles informó sobre su retiro; no obstante, es importante aclarar que éste será temporal o al menos es lo que esperamos.

Y es que Harry Styles, de 29 años de edad, confundió a sus seguidores a la hora de hacer el anuncio en su concierto en Wembley Stadium, Londres.

“Vamos a finalizar con estos shows y me voy a ir por un rato, pero les quería decir que los voy a extrañar y que los amo mucho”, dijo el ex One Direction.

Asimismo agradeció a su público por hacer la mejor experiencia de su vida y es que su gira “Love on tour” tuvo lleno total.

Harry Styles pone punto final a su gira

La gira “Love on tour” de Harry Styles, que arrancó en septiembre de 2022 en Las Vegas, concluyó en el Wembley Stadium, de Londres.

Con esta gira el cantante visitó más de 30 países, entre ellos México. A la par estuvo trabajando en la película Don’t worry darling, la cual dirigió su exnovia Olivia Wilde, de 39 años de edad.

Debido a que su agenda estuvo muy apretada, el cantante y actor decidió tomarse un descanso por tiempo indefinido, sin embargo, por las palabras: “me voy a ir por un rato”, sí continuará en la industria del entretenimiento.

Piden a Harry Styles volver

Por supuesto esto ha dividido opiniones ya que mientras algunas personas le desean a Harry Styles un placentero descanso otros más le suplican que regrese.

Y es que en su momento, One Direction se despidió asegurando que sería temporal y hasta la fecha la boyband no ha regresado.

“Merece descansar, ha hecho una gira histórica. Estamos orgullosos de ti”, “Tienes que definir cuánto tiempo es ‘A Little bit’”, “Imagínense que nos haga lo mismo que cuando avisó One Direction su descanso”, “¿Y qué tal si es descanso de solita y regresa One Direction?”, expresan por medio de redes sociales.