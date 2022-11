Una mujer británica gastó una fortuna para embarazarse y ahora dice que se arrepiente de ver su “sueño” concretado, pues en realidad “es una completa pesadilla”.

Alice Mann -nombre que se inventó para evitar ser identificada-, contó su experiencia al tabloide Daily Mail, señalando que después de terminar una relación seria a los 35 años, la idea de no poder formar una familia la llenaba de preocupación, fue entoncces que tomó drásticas medidas:

El embarazo no se concretó, pero entonces Alice Mann conoció a alguien con quien compartía el deseo de tener un hijo, fue así que decidieron probar varios métodos para embarazarse.

“Lo intentamos juntos, soportando una fecundación in vitro (FIV), un embarazo natural y un aborto espontáneo antes de decidirnos por el camino de encontrar una donante de óvulos. Cuando, a los 44 años, en mi octavo ciclo de FIV y el primero con un óvulo de donante, finalmente quedé embarazada y permanecí embarazada, no me atrevía a creer mi suerte”

Alice Mann