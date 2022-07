El nuevo trend “Es un 10 pero...”, sigue acumulando anécdotas en TikTok; en esta ocasión, se trata de una novia infiel embarazada.

El usuario David Blanco, contó cómo fue que se enteró que su novia le estaba siendo infiel desde hace bastante tiempo.

Como si de una telenovela se tratase, resulta que la novia se embarazó y compartió la noticia con su pareja; no obstante, él ya se había hecho la vasectomía.

Claro que este “ligero” detalle no lo conocía la novia, por lo que su infidelidad quedó al descubierto.

¿De quién estaba embarazada?, ¿con quién había sido infiel?, el video de TikTok cuenta cada detalle de la historia.

A través de un video en TikTok, David Blanco se unió al trend “Es un 10 pero...” para compartir la historia de su novia infiel.

La pareja se conocía desde la preparatoria , y ambos tenían una buena relación con las familias.

Aunque parecía que los dos estaban muy enamorados, las cosas no salieron como lo esperaban.

Después de acabar la escuela, novio y novia se fueron a vivir juntos. Incluso, atravesaron por un “embarazo psicológico”.

Dado que fue un episodio doloroso para ellos, David Blanco decidió hacerse la vasectomía. Nunca se lo comentó a su novia porque “¿qué caso tenía?”.

“Tú dices ‘la neta no quiero tener hijos, ahorita no, nunca me he visto con niños’, y te haces una vasectomía, y por cosas del destino nunca le dices que te (la) hiciste.”

Usuario de TikTok