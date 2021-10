María Manuela Fernández, una analista de Recursos Humanos, acusó que una empresa la rechazó del trabajo por ser “muy simpática” y sonreír durante la entrevista.

De acuerdo con la joven argentina, a los ejecutivos del trabajo no les pareció buena idea que una profesionista se mostrase alegre.

Por tanto, María Manuela Fernández quedó descalificada de la vacante. La anécdota se volvió viral en redes.

Joven acusa que no le dieron el trabajo por ser “muy simpática” y sonreír

A través de LinkedIn, red social orientada al uso empresarial, María Manuela Fernández compartió su experiencia luego de una entrevista de trabajo.

Hace 1 mes, la joven se postuló a un empleo como selectora; luego de acudir a la empresa a realizar las pruebas pertinentes, recibió una respuesta negativa.

“Preferimos seguir con otra persona”, le informaron a María Manuela Fernández vía correo electrónico.

Sin saber que se trataba de la misma empresa que ya la había rechazado, ella se postuló nuevamente a la vacante hace un par de días.

LinkedIn (Souvik Banerjee / Unsplash)

Luego de acudir nuevamente a la entrevista de trabajo, la joven esperó tener un mejor resultado en esta ocasión.

Sin embargo, la respuesta fue aún más negativa -e insólita- que la anterior.

María Manuela Fernández compartió el correo electrónico de la empresa, donde se explica el porqué no es la persona indicada para el puesto de trabajo.

“Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática”, contó la joven en su perfil de LinkedIn.

“Nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a la empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática, y no nos parece muy profesional una persona que sonríe toda la entrevista.” María Manuela Fernández

El correo electrónico continúa dándole un consejo a María Manuela Fernández para su próxima búsqueda de trabajo:

“Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad”, se lee en el mensaje.

Correo electrónico enviado a la joven (Especial)

Finalmente, María Manuela Fernández dijo estar convencida de que tomará el rechazo del trabajo con humor.

“Al principio me enojé, pero ahora me río...creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva”, escribió la joven.

Luego de que esta historia se volviera viral en otras redes sociales, muchos usuarios han criticado a la empresa por “poco profesional” al juzgar a la joven por sonreír “demasiado”.

Además, María Manuela Fernández ha recibido ofertas de trabajo donde, según le aseguran, podría prosperar con su sonrisa y buena actitud.