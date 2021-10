Fisicoculturista levanta un auto para salvar a una mujer que sufrió un accidente (VIDEO)

Hace unos días se dio a conocer el caso de un fisicoculturista que fue capaz de levantar un auto, con el objetivo de salvar a una mujer que acababa de sufrir un accidente.

Como era de esperarse, esto generó gran asombro entre todos los presentes. Por su parte, el fisicoculturista señaló estar realmente agradecido por su fuerza , pues logró salvar una vida.

Este inusual acontecimiento ocurrió en Irán. Fue el hombre identificado como Shahriar Kamali, quien se dedica al fisicoculturismo, que contó lo sucedido por medio de sus redes sociales, en donde se le puede encontrar con el nombre de usuario @kingkamali.

Fue de esa manera que, por medio de sus historias de Instagram, el hombre comenzó a narrar como fue que ocurrió la situación desde que se percató del accidente.

De acuerdo con él, se encontraba en compañía de su hija, cuando inesperadamente notaron que había un aparatoso accidente en el camino.

Se trataba de un auto volcado; mientras que la mujer víctima del accidente se encontraba atrapada debajo de él.

En el lugar se encontraba un grupo de personas tratando de ayudarla, aunque a pesar de sus esfuerzos, no tenían éxito.

Fue de ese modo que el fisicoculturista decidió bajarse a ayudar.

Shahriar Kamali, quien es mejor conocido por su nombre en redes sociales, King Kamali, utilizó su gran fuerza para salvar a aquella mujer, pues necesitaban actuar rápido en lo que los servicios de emergencia llegaban al lugar.

Entonces, King Kamali levantó el auto para posteriormente desprender la puerta, la cual estaba inmovilizando el cuerpo de ella.

A pesar de que la mujer sufrió de algunas fracturas, pudo salir de ese lugar con vida, lo que hace al hombre sentirse realmente agradecido por haberla podido ayudar.

Incluso, detalló por sus redes sociales que “le agradecía a Dios por la fuerza que le brindó, pues de ese modo pudo salvar a la mujer”.

“Todavía estoy en estado de shock. Agradezco a Dios por la fuerza con la que me ha bendecido, porque me tomó todo lo que tenía para quitarle el automóvil del brazo. Mano izquierda amputada y piernas rotas, pero me quedé con ella todo el tiempo. La única forma de llegar a ella era arrancar la puerta y lo hice”.

