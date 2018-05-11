Conocido como ‘Niño Polla’, el actor porno más buscado del mundo viajó a México para sacarle algunas confesiones a Fernanda Swinger, una ‘pornstar’ que ha llamado la atención de redes sociales por su gusto a este estilo de vida sexual.

Con más de 30 seguidores en su cuenta de Twitter, la chica declaró que Yordi es su “crush” y que se conocen desde antes de que saltaran a la fama, pero jamás pensó que conocería y quedaría fascinada con el intercambio de parejas.

Entre los comentarios más calientes que el ‘Niño Polla’ obtuvo están que a Fer le gusta mucho su trasero y es la parte de su cuerpo que más le gusta pues disfruta demasiado el sexo anal. Además, no tiene reparo en intimar con hombres o mujeres.

Pero eso no es todo, la chica se atrevió a hablar sobre las practicas que más le gustan en la cama y dijo que le gusta que beban cerveza de sus glúteos y que el semen sepa a esta bebida alcohólica.