Jaime Maussan vuelve a dar de qué hablar tras mostrar tomografía de otro ser no humano embarazado.

El pasado jueves 4 de abril, el ufólogo mexicano Jaime Maussan -de 64 años de edad- presentó nueva evidencia extraterrestre.

Sin embargo, Jaime Maussan sufrió un altercado, luego de la estrepitosa interrupción de las autoridades peruanas sobre las llamadas Momias de Nazca en Perú.

¿Es extraterrestre? Jaime Maussan muestra tomografía a otro ser no humano embarazado (Especial)

La tomografía a ser ¿extraterrestre? revive los seres no humanos de Jaime Maussan

Tal y como lo había anunciado, Jaime Maussan y un grupo de experto dio a conocer la muestra de una tomografía a otro ser no humano embarazado.

Tomografía a otro ser no humano embarazado que fue realizada a una supuesta muestra de una momia tridáctilas (por sus tres dedos en las extremidades), mismas que también son conocidas como Las momias de Nazca.

En esta ocasión, la tomografía a otro ser no humano embarazado pertenece a la muestra que Jaime Maussan y el grupo de experto bautizado como Montserrat.

Que tras una serie de estudios identificaron que la muestra tomografía de Montserrat revela que este supuesto extraterrestre estaba embarazado.

Dicho feto encontrado en Montserrat se trataría de un extraterrestre de aproximadamente 4 meses de gestación, el cual fue llamado Rafael.

Asimismo, gracias a la tomografía a otro ser no humano embarazado se pudo detallar los aspectos que según los identifican como extraterrestre.

Incluso, Jaime Maussan y el grupo de expertos apuntan que dichas características extraterrestres o tridáctilas , también se encuentran evidenciadas en el feto de Montserrat.

Esta es la Prueba Definitiva: Ser Biológico Tridáctila que le hemos denominado "Monserrat" en proceso de gestación con un cuerpo de características fetales y tridáctilas dentro de ella.



Autoridades de Perú irrumpen en conferencia de Jaime Maussan cuando presentaba tomografía de otro ser no humano embarazado

Ante las expectativas que generó Jaime Maussan al anunciar su nueva evidencia extraterrestre, las autoridades peruanas irrumpieron en plena conferencia.

Luego de que la policía y funcionarios del Ministerio de Cultura del Perú interrumpieron la conferencia de Jaime Maussan con muestra de tomografía a otro ser no humano embarazado.

Esto con el argumento de decomisar las pruebas como acción preventiv a para el resguardo del Patrimonio Cultural del Perú.

Pues pese a que Jaime Maussan insiste en que se trata de evidencia extraterrestre, hay quienes opinan lo contrario, por lo que las supuestas momias podrían tratarse de vestigios prehispánicos.

Sin embargo, el movimiento de las autoridades peruanos no tuvo frutos, pues Jaime Maussan no mostró sus pruebas físicas en vivo. Ya que solo se trató de una ponencia en video con la tomografía a otro ser no humano embarazado.