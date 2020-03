La policía de España pidió sensatez ante la grave situación que viven por el coronavirus.

En Twitter se hizo viral el momento en que un hombre intenta engañar a la policía de Palencia, España, paseando a un perro de peluche durante la cuarentena que vive el país como medida preventiva para evitar el contagio de coronavirus .

Pero este valiente sujeto no contaba con las habilidades de los agentes que lo detuvieron al notar algo extraño en el animal, y es que según el video, parece que en lugar de ir andado, va flotando. En consecuencia, le advirtieron que podría recibir una sanción por encontrarse fuera de su casa en medio de la contingencia sanitaria.

Cachan a hombre paseando a un perro de peluche

Y claro que no sólo por eso, sino porque trató de engañar a las autoridades, las que por supuesto se halagaron a sí mismas (si no, ¿quién más?) a través de una tuit en el que pidieron sensatez ante una situación grave como es el coronavirus.

"Estamos ante una situación muy grave como para andar por la calle intentando engañar a la policía. No nos engañas y además serás sancionado. Es una cuestión de salud pública", escribió el Sindicato mayoritario del Cuerpo Nacional de Policía en España.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19.



Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia... NO nos engañas y además serás sancionado.



Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

El hecho se registró en la calle Marqués de Santillana de la capital de Palencia, a pocos metros de la Comisaría Provincial de Policía. No bueno... El caso es que los oficiales comentaron que lo que delató al hombre fue la correa, ya que mientras la jalaba, parecía que maltrataba al supuesto can , pues este no alcanzaba el suelo con sus patas.

En España, las normas del Estado de Alarma que decretó el gobierno prohiben a los habitantes salir a la calle sin un motivo realmente necesario, no obstante, los paseos con mascotas son permitidos siempre y cuando sean cortos, razón por la que al protagonista del video se le ocurrió la "brillante" idea.