“Verga para alcalde”: Trolean a candidato por hacer campaña con su apellido (FOTOS)

El candidato para alcalde de Massachusetts, Greg Verga, se ha hecho popular entre la población latina debido a su peculiar apellido.

Además, debido a que Greg Verga ha promovido su candidatura en redes sociales, usuarios han troleado al político estadounidense.

Usuarios mexicanos son los que más han troleado al candidato Greg Verga

En los posts de sus cuentas oficiales, se puede ver un promocional donde se puede leer “Verga para alcalde: Visión, Acción, Resultado”.

El candidato Greg Verga provoca burlas en redes sociales (Captura de Pan)

La mayoría de las publicaciones de Greg Verga tienen comentarios en español de cuentas y perfiles mexicanos.

“El famoso don verga”, “Ese alcalde en la verga”, “Tiene mi voto Don. Saludos desde Cumshot, Alabama”, “Va a ser una campaña muy dura”, fueron algunos de los comentarios a modo de burla.

Aunque la mayoría de los comentarios son español debido a la referencia que hace el apellido de Greg Verga, algunos estadounidenses entendieron el albur.

“Do you know what verga means in spanish?? omg (Sabes lo que significa verga en español? Oh Dios mío)”, comentó un usuario estadounidense.

“How deep will Verga’s actions penetrate in the Latino community? (¿Qué tan profundo penetrarán las acciones de Verga en la comunidad latina?)”, se burló otro usuario estadounidense.

¿Quién es Greg Verga?

Greg Verga es un político estadounidense de 53 años que actualmente busca la gubernatura de Gloucester, en Massachusetts, una pequeña comunidad con menos de 30 mil habitantes.

Antes de su carrera política, Greg Verga fue parte del Comité Escolar de su comunidad y pasó seis años más como Consejero de la Ciudad.

El candidato Greg Verga también es músico y algunas de sus canciones se encuentran en las plataformas de streaming.

Pero, debido a la connotación de su apellido, Greg Verga decidió lanzar sus canciones como ‘Paulzon Fire’.

Greg Verga también conduce un podcast y en 2011 publicó un libro infantil.