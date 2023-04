Nunca dejen de soñar, no dejen de creer, sean necios, sean persistentes, no permitan que les digan que no se puede. Confíen en su intuición, trabajen por sus sueños y nunca pierdan su esencia. No se rindan, porque lo difícil toma tiempo y lo imposible un poco más. ¡Feliz… pic.twitter.com/EKilMrZ60B