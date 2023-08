Luego de declarar ante el Congreso de Estados Unidos sobre la existencia de los OVNIs, el ex oficial de inteligencia David Grusch dio una entrevista al respecto.

David Grusch tuvo una conversación con BBC donde reveló más datos acerca de la información que tiene sobre los OVNIs.

No obstante, dejó en claro que no ha dado todos los detalles al respecto, pues hay cosas que no puede dar a conocer debido a cuestiones de seguridad nacional y mundial.

Afirmando que todo lo referente a los OVNIs se ha mantenido en secreto debido a que no se estaba seguro del impacto que iba a tener entre la población del mundo.

Además, la información tiene el potencial de ser una “Caja de Pandora”, debido al peligro de desarrollar armamento militar con la tecnología recuperada.

Aún así, decidió hablar al respecto debido por un sentido de deber para con la población del mundo en general.

David Grusch agregó más datos a su declaración sobre los OVNIs

A pesar de que no tiene permiso de ahondar en detalles sobre los OVNIs, David Grusch sí dio más información general acerca del tema.

David Grusch mencionó que no sólo Estados Unidos estaba metido en el tema de los OVNIs, sino que la información era compartida por 5 países del mundo.

Esta alianza es conocida como “The Five Eyes” (Los Cinco Ojos) y está integrada por las siguientes naciones:

Estados Unidos Reino Unido Canadá Australia Nueva Zelanda

Ellos han compartido datos sobre materiales extraterrestres, así como tecnología que no pertenece a este planeta.

Señala que Reino Unido cuenta con acceso a su propio dispositivo alienígena , el cual está almacenado en alguna parte de la isla europea.

David Grusch aclara que la información sobre OVNIs se oculta desde la Segunda Guerra Mundial

Posteriormente, en el programa The World Tonight de Radio 4, David Grusch señaló el momento en el que se empezó a ocultar la información de los OVNIs.

De acuerdo con David Grusch, esta “cultura del secreto” viene desde la Segunda Guerra Mundial, siendo algo heredado del Proyecto Manhattan de Oppenheimer.

Dado el impacto que tuvo la Bomba Átomica a mediados del Siglo XX, las naciones decidieron ocultar todo lo relacionado a los OVNIs, replicando la estrategia hermética de Oppenheimer.

El revuelo y crisis geopolítica que causó la revelación de la primera arma de destrucción masiva, indicó que el mundo no estaba listo para lidiar con los OVNIs.

