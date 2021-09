Dan la bienvenida a septiembre con memes

Este primero de septiembre no ha pasado desapercibido, en especial por usuarios de redes sociales quienes decidieron dar la bienvenida al mes con memes.

Aunque, en vez de usar “septiembre” decidieron, porque no, usar la palabra “sextiembre”, haciendo una especie de transición para lo que muchos llamaron “ sadgosto ”.

Y aunque muchos de los memes puestos en redes sociales, efectivamente tenían un carácter sexual, eso no evitó que varios se sintieron afortunados de llegar hasta septiembre.

Especialmente porque, aseguran que llegan las mejores festividades, desde las fiestas patrias, día de muertos, halloween, navidad y año nuevo.

Memes (especial)

Memes (especial)

Memes (especial)

Usuarios aprovechan para presumir sus mejores fotos por el ‘sextiembre’

Tal y como el nombre lo lleva, el mes de septiembre -en este caso sextiembre- en redes sociales, los usuarios no desaprovecharon la oportunidad.

Y, al tener un tono pícaro en las publicaciones, aprovecharon para mostrar sus mejores fotos y poses -además de los memes- aprovechando el trending .

Aunque, de igual forma hubo quien criticó a quienes ponían sextiembre en vez de septiembre, asegurando que esas personas son las personas que se la pasan insistiendo en redes.

Memes (Especial)

Memes (Especial)

Memes (Especial)

¿Y el mes de septiembre sin “fap”?

Incluso hubo quien recordó que, mas bien en septiembre es el popular “ no fap september ”, es decir, que es un mes en donde no debería haber masturbaciones.

Esto surgido a través de un reto viral en Internet derivado de un estudio en donde se quería observar si había cambios en el organismo al no masturbarse por un mes, en septiembre.

Esto fue publicado de hecho en el ‘ Research on the Relationship Between Ejaculation and Serum Testosterone Level in Men ’ en marzo del 2003.

Sea como fuere, y sea como le pongan al mes de septiembre, eso no ha impedido que se genere una buena dosis de memes en redes sociales.

Especialmente para despedir a agosto y dar la bienvenida a septiembre, recordando también que únicamente quedan 3 meses antes de comenzar el 2022.

Memes (Especial)

Memes (Especial)