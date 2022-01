Cucaracha corre por su vida en escaleras eléctricas, en un curioso video captado en lo que parece ser las escaleras de una estación de metro.

Podemos ver como la cucaracha se encuentra en la parte final de las escaleras eléctricas, donde estas se “aplanan”; obviamente el insecto no quiere se aplastado por la maquinaria.

Debido a su tamaño, la cucaracha no puede esquivar el filo de las escaleras eléctricas, por lo que sólo le queda correr a toda velocidad para no ver el fin de sus días.

El video de la cucaracha es aún más divertido porque cuenta con la música de ‘Rocky’, estamos hablando del tema ‘The Eye of the Tiger’, lo cual le da un segundo significado.

Pues más que correr por su vida, parece que la cucaracha está entrenando como Rocky Balboa en sus películas, usando la escalera eléctrica para probar su fuerza y resistencia.

Algo como lo que hace Rocky con las escaleras que sube en Filadelfia; aunque claro, el boxeador del cine no está en peligro de muerte, como sí lo está nuestra amiga cucaracha.

Las cucarachas en escaleras eléctricas son tendencia en internet

Algo curioso es que esta no es la única cucaracha que corre por su vida en escaleras eléctricas que encontrarás en internet, de hecho es toda una tendencia.

Si buscas videos relacionados, te encontrarás miles de cucarachas en la misma situación que la anterior, en el filo de las escaleras eléctricas tratando de no morir.

Las escenas son tan similares que pensarás que es la misma cucaracha; sin embargo, si te fijas bien podrás notar las pequeñas diferencias que hay entre los videos.

Para bien o para mal, el que haya varios videos de cucarachas en escaleras eléctricas, da muestra de la poca higiene que hay en los lugares donde se instalan estas máquinas.

Principalmente en las estaciones de metro, pues aunque la gente de limpieza hace un buen trabajo en la superficie de las estaciones, las entrañas de estas por lo general son descuidadas.

Esto provoca que sean lugares adecuados para que abunden los insectos como las cucarachas, dando como resultado que estas circulen libremente, no sólo en las escaleras eléctricas.

Con información de Reddit.