Coldplay sube a niño con autismo que se hizo viral en 2016, al escenario del Foro Sol

Los conciertos de Coldplay en CDMX en el Foro Sol la están rompiendo en redes sociales; en esta ocasión los fans celebraron que la banda de Chris Martin subiera a un niño con autismo al escenario.

Los conciertos de Coldplay durante su gira por latinoamérica y, en especial por México han sido celebrados por miles de fanáticos al ser inclusivos.

Y es que Coldplay y Chris Martin se han encargado de cantar sus canciones más famosas en lenguaje de señas , ayudar a las personas a sentir sus conciertos gracias a la tecnología, y demás.

Y en el concierto del pasado 4 de abril , la banda inglesa sorprendió al hacer un cover de la canción ‘ Different Is Ok ’, de la autoría de Huillo, un niño que a los 4 años fue diagnosticado con autismo.

¿Quién es Huillo, el niño con autismo que subió a tocar con Coldplay en el Foro Sol ?

Hace seis años, en 2016, un niño con autismo llamado Huillo se hizo viral al estar presente en el concierto de Coldplay y llorar de la emoción.

Y ahora, Huillo ha cumplido uno de sus sueños al tocar con su banda favorita en el escenario: Coldplay.

La historia de Huillo comienza cuando a los 4 años le diagnosticaron autismo pero, al ir a un concierto de Coldplay, el niño se hizo viral en redes al emocionarse hasta las lágrimas.

Tras esto, sus padres decidieron meter a Huillo a clases de música a modo de terapia, resultando benéfico para él pues le ayudaron a comunicarse mejor y a componer canciones.

Es de aquí donde se desprende su canción ‘Different Is Okay’ -la cual está disponible en YouTube- y la cual Coldplay hizo un cover durante su concierto el pasado 4 de abril en el Foro Sol de la CDMX.

¿Se acuerdan del vídeo súper viral de hace 6 años donde un niño con autismo lloraba al escuchar Fix You en el concierto AHFOD de @coldplay? Hoy la banda lo subió a cantar con ellos una canción que él compuso desde su visión y que habla de que “está OK ser diferente" #ColdplayCDMX pic.twitter.com/J9YKUhXqzY — jema 🍒 ~ ⭐ C F C ⭐ (@jemafg) April 5, 2022

Coldplay se puso en contacto directo con Huillo, el niño con autismo

Tras hacerse viral en redes sociales por su reacción en el concierto de Coldplay en 2016, la banda se puso en contacto directo con Huillo para agradecerle su presencia.

“Por cosas de, estas es que vale la pena” Coldplay

A partir de ahí, Coldplay se mantuvo en contacto mandándole promocionales y ahora, para su conciertos en el Foro Sol de la CDMX, Huillo se ha subido a tocar con ellos en el escenario frente a todos.

El momento entre Huillo, el niño con autismo y Coldplay covereando una canción de su autoría, ya se ha hecho viral en redes sociales y ha sido celebrado por los fans de la banda inglesa.