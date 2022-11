Situaciones ridículas nivel: Una astrónoma reclamó a Twitter, una muy peculiar confusión en su publicación, ya que la red social la acusó de compartir contenido sexual.

Esta lamentable y rara situación le pasó a Mary McIntyre, astrónoma del Reino Unido que a través de su cuenta de Twitter (@Spicey_Spiney) relató el calvario que sufrió.

Todo porque la compañía Twitter pensó que las espectaculares imágenes de un meteorito en medio de la noche, que publicó esta astrónoma, era contenido explícito para adultos.

Fue el pasado 13 de agosto cuando Mary McIntyre subió a su perfil un tuit en el que hablaba del horario, coordenadas y especificaciones técnicas con las que se capturó la imagen del meteorito de las Perseidas.

Meteorito de las Perseidas compartido por la astrónoma baneada de (@Spicey_Spiney / Twitter)

Eso bastó para que la Inteligencia Artificial de Twitter lo considerara una imagen sexual explícito, la cual describió como “contenido íntimo sin el consentimiento del participante”.

Astrónoma bloqueada de Twitter por ridícula confusión; tardaron 3 meses en regresarle su cuenta

Luego de que publicará en agosto su avistamiento astronómico y que fuera baneada de Twitter, Mary McIntyre tuvo que esperar hasta el mes de noviembre para poder publicar de nuevo.

“Después de 3 meses de estar bloqueada debido a que mi vídeo del meteorito de las Perseidas fue etiquetado como imágenes íntimas, no podía recuperar mi cuenta a menos que admitiera haber infringido la regla”. Astrónoma Mary McIntyre

Explicó la astrónoma del Reino Unido que para tener su perfil de Twitter tenía que admitir la falta y comprometerse a no hacerlo otra vez.

(@Spicey_Spiney / Twitter)

Sin embargo, dicha aceptación de culpa fue rechazada por Mary McIntyre, quien en entrevista para el programa ‘Today’ de la BBC Radio 4 explicó sus razones para no hacerlo por ningún motivo.

“Trabajo mucho con escolares. Realmente, no quiero que quede en mi registro que he estado compartiendo material inadecuado cuando no lo he hecho”, argumentó la astrónoma sobre Twitter.

Esta mujer científica también dio a conocer lo que vivió tras la decisión tan absurda de Twitter, que ahora dirige Elon Musk.

“Debo haber pasado por el proceso de apelaciones tantas veces como pude. Al final, encontré un formulario de contacto en línea en la página de ayuda, debo haberlos contactado ocho veces, pero no tuve respuesta”. Astrónoma Mary McIntyre

Mary McIntyre no se ha cansado de recibir apoyo de los medios y tuiteros que consideran vivió una ridícula injusticia en Twitter.