En Honduras, un albañil le propuso matrimonio a su novia en medio de la construcción donde trabajaba.

Con todo y mariachi, el albañil se arrodilló frente a su novia para entregarle un anillo y preguntarle si deseaba ser su esposa.

El video, que se volvió viral en redes sociales desde hace un par de días, ha sido retomado por muchos internautas que dicen esperar la invitación para esa fiesta.

Esdras, albañil de origen hondureño, decidió dar ‘el gran paso’ al pedirle matrimonio a su novia.

Debido a que no podía cubrir los gastos del anillo, flores y mariachi, el albañil recibió ayuda de sus amigos del trabajo.

Así, consiguió llevar a cabo “el sueño” de arrodillarse frente a su novia para entregarle un anillo de compromiso.

Un amigo de Esdras fue quien compartió el video de la propuesta de matrimonio.

“Mi amigo me hizo una petición: me quiero casar, pero no tengo recursos para hacerlo, y todos le apoyamos para la propuesta.”

Amigo de Esdras