Los abuelos visitan a su nieta todos los días, dejándole regalos y comida en su puerta mientras se recupera del Covid-19

Una pareja de abuelos visita a su nieta con Covid-19, llevándole regalos a diario y dejándolos en la puerta de su casa, ubicada en Argentina.

Fue una amiga de la afortunada quien compartió la historia en Twitter e Instagram mostrando fotos de las visitas y los conmovedores rostros de los abuelos .

En redes sociales, las imágenes causaron ternura y admiración debido a que no importa si es de día o de noche, los abuelos no dejan de pasar a saludar a su nieta.

"Una amiga tiene Covid-19 y sus abuelos pasan por su casa a diario a dejarle regalos y saludarla por la ventana. Por favor, estoy enloquecida", se lee en Twitter.

Durante el periodo en el que su nieta ha estado enferma por Covid-19, una pareja de abuelos ha dejado innumerables regalos a la puerta de su casa.

Desde quesos hasta empanadas , cartas y hasta su mascotas, estos son algunos de los regalos que los abuelos le han hecho llegar a su nieta en el periodo de cuarentena.

Aquí algunos de los comentarios que generó la tierna publicación en Twitter:

"Yo no elegí ser nieta de Lucio, sólo tuve el privilegio Tania Carnejo, nieto.

"Mis abuelos me hacen videollamada todos los días, no salen para nada de la casa porque se cuidan, pero son lo más lindo que me dio la vida. Los amo"

"Qué hermosa familia", "Que lindo. Deseo ser una abuela así. Totalmente presente. "Que envidia. Mi último abuelito se murió en enero".

Por último, la nieta, de nombre Tania Cornejo, comentó en el mismo post lo afortunada que se siente de tener esos abuelos, y que ya ha sido dada de alta.

Una amiga tiene covid y sus abuelos pasan por su casa TODOS LOS DÍAS a dejarle regalos y saludarla por la ventana. Por favor estoy enloquecida pic.twitter.com/lAJRkLQUAs — Macarena (@MacaMercade) — Macarena (@MacaMercade) April 21, 2021

Abuelos hacen cartel para celebrar que su nieta se graduó

Una pareja de abuelos montó un enorme cartel en la entrada de su casa para celebrar que su nieta se graduó. El hecho se registró el pasado 3 de abril en Argentina.

Agustina es el nombre de la nieta, residente de la ciudad de Santo Tomé y ahora licenciada en Genética. Sus abuelos decidieron anunciarle con un cartel del tamaño de su amor, que están orgullosos de ella.